В Нижний Тагил идёт потепление, но морозы вернутся на следующей неделе 

14.01.2021 09:41
В Свердловской области с завтрашнего дня, 15 января, ожидаются потепление и снегопады. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха на этой неделе была на 7–12° ниже климатической нормы.
Сегодняшняя ночь была одной из самых холодных, столбики термометров в Нижнем Тагиле опускались ниже –33 градусов. Сегодня днём ожидается до –24°. Завтра температура повысится до –10°, ночью будет –13°. 16 января будет совсем тепло: –9 градусов днём и –13 в ночное время. Также синоптики прогнозируют тагильчанам облачность и снег.
По предварительным прогнозам, в православный праздник Крещение, 19 января, морозы снова вернутся на Средний Урал. Температура может опуститься до 23–28 градусов.
- 12 и 13 января в Нижнем Тагиле из-за аварии на одной из подстанций МУП «Тагильский трамвай» весь день было парализовано трамвайное движение в центре города и на ГГМ. Оборудование муниципального предприятия вышло из строя из-за низких температур.
- Из-за сильных морозов в Свердловской области на этой неделе действует экстренное предупреждение. ГИБДД просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах и не отправляться в поездки за город. При возникновении ЧС, аварий и происшествий тагильчане могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.