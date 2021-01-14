В Нижний Тагил идёт потепление, но морозы вернутся на следующей неделе 

В Свердловской области с завтрашнего дня, 15 января, ожидаются потепление и снегопады. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха на этой неделе была на 7–12° ниже климатической нормы.

Сегодняшняя ночь была одной из самых холодных, столбики термометров в Нижнем Тагиле опускались ниже –33 градусов. Сегодня днём ожидается до –24°. Завтра температура повысится до –10°, ночью будет –13°. 16 января будет совсем тепло: –9 градусов днём и –13 в ночное время. Также синоптики прогнозируют тагильчанам облачность и снег.

По предварительным прогнозам, в православный праздник Крещение, 19 января, морозы снова вернутся на Средний Урал. Температура может опуститься до 23–28 градусов.