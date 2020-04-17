В Нижний Тагил доставили оборудование для проведения тестов на коронавирус

«Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») приобрёл для Нижнетагильского Центра гигиены и эпидемиологии стационарное лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус. Оно позволяет проводить по 200 анализов в сутки, каждый из которых готовится всего пять с половиной часов.

Об острой необходимости города в лабораторном оборудовании для проведения тестов на коронавирус глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал генеральному директору концерна «Уралвагонзавод» Александру Потапову. На сегодняшний день это единственный высокотехнологичный комплекс как в Нижнем Тагиле, так и во всём Горнозаводском округе. В пресс-службе мэрии отметили, что в состав лабораторного оборудования входит 8 единиц медицинской техники. Теперь Нижнетагильский Центр гигиены и эпидемиологии сможет проводить тесты, значительно сократив время получения результатов, а также почти в 2 раза увеличить существующие городские лабораторные мощности.

«Важно отметить и то, что, когда проблема с коронавирусом решится, это оборудование продолжит работать. Поможет решать эпидемиологические проблемы с рота-, норовирусными инфекциями, при подъёмах заболеваемости гриппом. То есть в дальнейшем на нём мы также будем работать на благо города», — говорит заведующая лабораторией контроля биологического фактора Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Устюгова.

Число пациентов с коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек. По состоянию на 17 апреля выявлено 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Свердловской области за последние сутки подтверждены четыре новых случая COVID-19 у жителей Екатеринбурга, Полевского и Ревды. В Нижнем Тагиле количество заболевших пока не изменилось, диагноз подтверждён по-прежнему только у 5 человек.

«Сегодня, в той ситуации, в которой находится не только город Нижний Тагил, но и вся страна, очень важно было понять, насколько мы можем объединиться. И ситуация с поставкой оборудования, которое закупил концерн “Уралвагонзавод”, — это реакция всех предприятий, которые работают на территории города. Реакция была одна: скажите, чем можно помочь, мы будем помогать!» — сказал Владислав Пинаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».