В Нижних Сергах суд оправдал врача, обвиняемого в смерти молодой мамы в роддоме

Суд в Нижних Сергах вынес оправдательный приговор акушеру-гинекологу, которую обвиняли в смерти молодой мамы, пишет E1. ru.

Трагедия случилась два года назад. Роды у 22-летней Алисы прошли благополучно, она родила здоровую девочку. Но в третьем периоде родов при отделении плаценты случилось осложнение — выворот матки. Ситуация очень редкая и, как правило, происходит из-за неправильного ведения родов, то есть слишком резкого, агрессивного удаления плаценты.

По версии следствия, в смерти пациентки виновата 29-летняя акушер-гинеколог, которая вела роды. Судебно-медицинская экспертиза, которую проводили в Ханты-Мансийске, установила прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью молодой матери. Во время судебных тяжб была проведена ещё одна медицинская экспертиза в Екатеринбурге, где эксперты не нашли прямой связи между действиями врача, принимавшего роды, и смертью Алисы. На основании второй экспертизы суд вынес оправдательный приговор.

«Врача оправдали, справедливость восторжествовала, её невиновность доказана», — сказала юрист Марина Агапочкина, представляющая интересы обвиняемой.

Адвокат врача Илья Кожевников назвал решение суда победой.

«Пока защита не ознакомлена с мотивировочной частью приговора суда и не может сказать, чем руководствовался суд, принимая это решение. Безусловно, это победа. Больше года потребовалось, чтобы досконально исследовать все доказательства, назначить новую экспертизу, привлечь в комиссию новых экспертов. В том числе и чтобы расширить состав экспертов, привлечь специалистов в области анестезиологии и реаниматологии. Потому что в первоначальной экспертизе, которая послужила основанием для уголовного преследования (и установила прямую связь между действиями врача и смертью женщины), был лишь акушер-гинеколог и медицинский эксперт. Всесторонне обстоятельства оказания медицинской помощи не исследовались», — заметил он.

Юрист Вадим Каратаев, который представлял интересы пострадавшей стороны, назвал приговор «чудовищным».

«В деле было две экспертизы, и, когда закончились прения, мы были готовы к двум сценариям — как к оправдательному, так и к обвинительному приговору. Суд, с одной стороны, написал, что доверяет выводам первой экспертизы, которая установила прямую связь между действиями врача и смертью пациентки. Но, по всей видимости, приговор был вынесен исходя из результатов второй экспертизы. Я считаю, что это чудовищно! Это штампы мышления судьи. Вторая экспертиза установила косвенную связь между действиями гинеколога и смертью роженицы. Дефекты в оказании помощи не опровергнуты», — подчеркнул он.

Родные погибшей Алисы намерены подавать апелляцию.