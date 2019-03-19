«Врач с силой рванула за пуповину, и началось кровотечение». В Нижних Сергах после родов умерла молодая мама

В Нижних Сергах спустя двое суток после родов скончалась 22-летняя молодая мама, пишет E1.ru. Родные погибшей Алисы — так звали девушку — уверены в грубой ошибке врачей, принимавших роды.

Дату родов женщине поставили на 3 марта, но уже 25 февраля её вызвали в больницу снимать швы, наложенные на шейку матки из-за угрозы преждевременных родов, и неожиданно отправили рожать.

«Поставили катетер в вену. Сказали, сегодня точно рожать. После снятия [швов] должны начаться схватки. Я спросила: а если не начнутся? Она [врач] сказала: сделаем так, что начнутся», — написала девушка в последнем СМС мужу.

Позже родные узнали о том, что прямо из родильной палаты Алиса попала в реанимацию.

«Дочь родила в 5:50 утра, а через несколько часов мы узнаём, что она в реанимации, что была остановка сердца, потом вторая, сердце снова "завели", говорили нам, что у неё сильное кровотечение. Мы ведь постоянно звонили в больницу, спрашивали: "Что случилось? Почему? В чём причина?" Никто ничего не объяснял, говорили только: кровотечение, шок», — рассказал отец девушки.

По словам отца, им рассказали, что после родов плацента не отделялась от стенок матки, то есть рождения плаценты не происходило. Тогда акушерка, которая принимала роды, вызвала врача.

«Врач приехала. Она молодая, ей всего 27 лет. Два года после института работает. Вот что мы узнали со слов знакомых из больницы. Врач стала удалять плаценту. Та не отделялась, тогда она стала грубо тянуть её. Наверняка дочь мучилась, кричала от боли. Та внимания не обращала, думала: "Все они кричат". А потом с силой рванула за пуповину», — рассказал отец Алисы.

Позже знакомые из больницы рассказали семье, что произошёл выворот матки, случился болевой шок, началось кровотечение и Алиса впала в кому, из которой так и не вышла. В 8 утра родные узнали, что у больницы готовят площадку для вертолёта Центра медицины катастроф. Но вертолёт, по их словам, вызвали спустя три часа. Медики Центра медицины катастроф прилетели быстро. Они оперировали Алису, пытались остановить кровотечение, спасти жизнь. Перевозить в Екатеринбург из-за тяжёлого состояния было нельзя.

Мужу погибшей почти сразу после похорон жены пришлось лечь с новорождённой дочкой в больницу — оказалось, что при родах у девочки был повреждён один из позвонков.

Предварительная причина смерти женщины — «шок матери во время родов или после родов». Медицинские документы, обменную карту ни мужу, ни родителям не отдали.

«Сказали, получите документы только через суд. Хотя мы тогда и судиться-то не собирались, просто хотели понять, что произошло. О суде ещё никто и не думал. Ни извинений, ни соболезнований», — говорит Дмитрий.

Отец Алисы написал заявление в областную прокуратуру, МВД и Следственный комитет Свердловской области. В заявлении Дмитрий просил не «спускать» дело в район, боясь, что в маленьком посёлке расследование будет не таким доскональным и объективным. Но доследственная проверка всё-таки проводится районным отделом Следственного комитета.