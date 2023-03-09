В Нижневартовске бывший чиновник взял в заложники сына и устроил стрельбу (ВИДЕО)

Сегодня утром в Нижневартовске на улице Северной, 50б бывший чиновник местной администрации Владимир Широков взял в заложники одного из двух своих детей — трёхлетнего сына, при этом угрожал суицидом и стрелял из окна своей квартиры. Как пишет агентство новостей 86.RU, очевидцы слышали не менее восьми выстрелов. Два ближайших здания были эвакуированы.

В управлении МВД по ХМАО сообщили, что мужчина стрелял не по людям, а вызов поступил от его жены. Она рассказала, что муж заперся в квартире с ребёнком и не открывает дверь, угрожая самоубийством. При попытке вскрытия квартиры Широков выстрелил в воздух, затем объявил, что будет говорить с главой СК Александром Бастрыкиным. Как сообщает Ural Mash, до инцидента стрелок употребил транквилизаторы с алкоголем.

«45-летний житель Нижневартовска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл из окна квартиры, расположенной по улице Северной города Нижневартовска, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО.

После переговоров мужчина отпустил сына, позже он был задержан правоохранителями.

В отношении стрелка возбуждено дело по п. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершённое с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает СКР.