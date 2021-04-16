В Нижнетагильской епархии назначен новый епископ

Нижнетагильскую епархию возглавил епископ Феодосий (Чащин) из Новосибирской митрополии. Такое решение приняли накануне, 15 апреля, на заседании Священного синода РПЦ. Епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий (Орлов) назначен служить Преосвященным епископом Челябинской и Миасской епархиям.

«Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, временно управляющим Троицкой епархией быть епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Алексию, с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией и временного управления Серовской епархией. Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским быть епископу Каинскому и Барабинскому Феодосию с поручением ему временного управления Серовской епархией», — говорится в решении Синода.

Решение было принято из-за «ухода на покой» архиерея РПЦ митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия. Новому Нижнетагильскому епископу Федосию (Чащину) 47 лет, его церковная карьера началась в 2001 году в Новосибирской епархии.