В Нижнетагильской энергосбытовой компании прокомментировали рост цен на электроэнергию для предпринимателей

В пресс-службе Нижнетагильской энергосбытовой компании (НТЭСК) прокомментировали рост цен на электроэнергию для бизнеса. Ранее более 20 местных предпринимателей пожаловались в редакцию АН «Между строк» и союз «Дом предпринимателей» на то, что их бизнес пострадал из-за непредвиденных дополнительных расходов. По их словам, плата за электроэнергию для некоторых из них выросла в 2019 году на 20–30%.

В НТЭСК агентству заявили, что начисление платы за электроэнергию строго регламентировано законодательством и «говорить о том, что компания выставляет предпринимателям счета с завышенными суммами, некорректно».

«Действительно, с 1 июля 2019 года по всем гарантирующим поставщикам, присутствующим на территории Свердловской области, произошло увеличение регулируемых параметров. Для клиентов АО “НТЭСК” — юридических лиц рост цены на электрическую энергию составил в среднем 4–7%. Это является следствием колебаний свободных цен на оптовом рынке, где гарантирующие поставщики приобретают электроэнергию для регионов своего обслуживания, и роста регулируемых региональными властями составляющих», — сказали в пресс-службе компании.

НТЭСК стала новым гарантирующим поставщиком электроэнергии в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском округе (более 400 тысяч клиентов) с 1 октября этого года. Многие тагильские индивидуальные предприниматели возмутились из-за того, что компания прислала им квитанции с использованием персональных данных до заключения договора о сотрудничестве.

«Направление таких счетов не является нарушением законодательства. Кроме того, предыдущий гарантирующий поставщик был обязан передать АО “НТЭСК” данные о потребителях. Требование прописано в постановлении правительства РФ № 442», — прокомментировали в НТЭСК.

Также в компании добавили, что она не является убыточной, несмотря на данные в СБИС, и в её штате работают 130 человек.

Напомним, тагильские предприниматели из-за роста электроэнергии снова обратились за помощью к депутату Госдумы Алексею Балыбердину. В прошлый раз, в том числе и благодаря его участию, цены на энергоресурсы для юрлиц заметно снизились.

«Сейчас будем снова разбираться, почему произошёл такой резкий скачок цен для нашего малого и среднего бизнеса. По законодательству до конца отчётного периода, года, компания должна придерживаться тех тарифов, которые были утверждены ранее, ещё при другой организации», — говорил ранее АН «Между строк» Алексей Балыбердин.

АО «НТЭСК» зарегистрировано в июле 2016 года. Изначально оно имело название АО «Оренбургская Солнечная Электростанция-3», но летом этого года его изменило. Гендиректором организации является Сергей Московкин. Владеет компанией ПАО «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга.