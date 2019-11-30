«Будем разбираться». Предприниматели Нижнего Тагила снова массово жалуются на рост цен на электроэнергию

После смены гарантирующего поставщика электроэнергии тагильские предприниматели снова стали получать квитанции с завышенными суммами для оплаты коммунальной услуги. В редакцию АН «Между строк» и союз «Дом предпринимателей» обратились более 20 жителей Нижнего Тагила, бизнес которых пострадал из-за непредвиденных дополнительных расходов. Плата за электроэнергию выросла в этом году для многих местных предпринимателей на 20-30%.

«Пришлось перевёрстывать бюджет на год, искать дополнительные деньги и экономить на многих других вещах. Кто-то уже набрал заказов, план до конца года сформировал, а сейчас, получается, нужно брать дополнительные заказы, чтобы в ноль не уйти. В то же время нужно как-то договариваться с сотрудниками. Другой вариант – поднять цены на услуги. Но если мы все так сделаем, пострадают уже жители города», – рассказали АН “Между строк” предприниматели.

В середине сентября возмущённые тагильчане, входящие в некоммерческое партнёрство «Дом предпринимателей», также обратились к президенту Владимиру Путину и депутату Госдумы от Нижнетагильского округа Алексею Балыбердину с просьбой разобраться с резким ростом тарифов на электроэнергию для юридических лиц и ИП. Подписи под письмом поставили руководители парк-отеля «Лесная», ООО «ТагилХимчистка», салона красоты «Кристина», пиццерии «Ням-Ням», ООО «Аорта». Они предупредили, что рост тарифа может крайне негативно сказаться на жизнедеятельности их компаний.

После этого стало известно, что скачок произошёл из-за изменения методики расчёта сбытовой надбавки, которая включается в тариф. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько взял вопрос на контроль, а Федеральная антимонопольная служба обвинила энергетиков в ценовом сговоре на Урале. После начала расследования ФАС цены на энергоресурсы упали. Но потом в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском округе (более 400 тысяч клиентов) сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, и плата за услугу выросла вновь.

«У нас временно вакансию гарантирующего поставщика замещала компания “МРСК Урала”, – рассказал АН “Между строк” Алексей Балыбердин. – С 1 октября им официально стала “Нижнетагильская энергосбытовая компания”, и она в первый же месяц выставила предпринимателям квитанции с суммами по повышенным тарифам. Вчера ко мне снова обратились предприниматели. Сейчас будем снова разбираться, почему произошёл такой резкий скачок цен для нашего малого и среднего бизнеса. По законодательству, до конца отчётного периода, года, компания должна придерживаться тех тарифов, которые были утверждены ранее, ещё при другой организации».

Индивидуальные предприниматели Нижнего Тагила также возмутились из-за того, что новый гарантирующий поставщик прислал им квитанции с использованием персональных данных до заключения договора о сотрудничестве. Кроме того, в системе СБиС, автоматизирующей документооборот в компаниях, указано, что в НТСЭК отсутствуют сотрудники. Там же указано, что НТЭСК убыточна и имеет плохое имущественное и финансовое положение. Владеет компанией ПАО «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга.

АО НТЭСК зарегистрирована в июле 2016 года. Изначально она имела название АО «Оренбургская Солнечная Электростанция-3», но летом этого года его изменила. Гендиректором организации является Сергей Московкин.