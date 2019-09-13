Свердловские власти отреагировали на резкий рост тарифов на электроэнергию в Нижнем  Тагиле

Ситуация с резким ростом тарифов на электроэнергию для тагильских средних и малых предприятий находится на контроле правительства региона. Об этом АН «Между строк» сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. По словам высокопоставленного чиновника, в настоящее время достигнуты определённые договорённости с поставщиком энергоресурса «МРСК-Урала» о снижении тарифа.

Напомним, более 20 тагильских бизнесменов, входящих в некоммерческое партнёрство «Дом предпринимателя», поставили свои подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с резким ростом тарифов на электроэнергию (до 27%) для юридических лиц. По мнению предпринимателей, такое удорожание цены за электричество может крайне негативно сказаться на жизнедеятельности их компаний. С подобными проблемами столкнулись также предприниматели Новоуральска и Невьянска.

«Смысла в каких-то дополнительных обращениях я, честно говоря, не вижу. По поручению губернатора эта ситуация находится под контролем, — заверил Сергей Бидонько. — Ещё в начале недели я провёл совещание со всеми, кто может быть задействован в её урегулировании, все принципиальные договорённости не только по Новоуральску, но и по Нижнему Тагилу и Невьянску достигнуты. Требуется ещё немного времени, чтобы доработать детали. Но людей, занимающихся малым бизнесом, мы точно в обиду не дадим».

Как ранее сообщал департамент информационной политики Свердловской области, по итогам рабочего совещания в Новоуральске с участием Сергея Бидонько, представителей компании «Россети Урал» (входит в «МРСК-Урала»), Региональной энергетической комиссии Свердловской области и руководства муниципалитета уже в конце сентября местные предприниматели получат счета за август, в которых будет указан откорректированный тариф.

По информации АН «Между строк», по аналогии с Новоуральском в сентябре тагильские предприниматели также получат платёжки с пониженным тарифом.

Изменение уровня тарифа для категории «Прочие потребители» (куда входят предприятия среднего и малого бизнеса) произошло из-за роста регулируемой сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, который связан с применением с 2018 года метода сравнения аналогов. Новая система предполагает деление гарантирующих поставщиков на 10 групп масштаба деятельности, где первая группа — это гарантирующие поставщики с наименьшим количеством точек поставки и наибольшими эталонами затрат на одну точку поставки.

«ОАО “МРСК Урала” является электросетевой компанией, для которой сбытовая деятельность не является постоянной. Функции гарантирующего поставщика “МРСК Урала” исполняет на территории временно, в соответствии с федеральным законодательством до выбора нового ГП по итогам конкурса Минэнерго РФ. Кроме того, в соответствии со своим правовым статусом “МРСК Урала” не наделена полномочиями устанавливать тарифы. Это делает РЭК Свердловской области», — отметили в «МРСК Урала».

Наибольший рост стоимости потребления электроэнергии (более 40%) коснулся Новоуральского городского округа, где надбавка гарантирующего поставщика для категории «Прочие потребители» с диапазоном мощности менее 670 кВт увеличилась в 11 раз: с 0,21669 руб/кВт⋅ч (без НДС) в первом полугодии текущего года до 2,42452 руб/кВт⋅ч (без НДС) во втором.