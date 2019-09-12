«Это убивает малый и средний бизнес». Предприниматели Нижнего Тагила пожаловались Владимиру Путину на резкий рост тарифов на электроэнергию

Более 20 тагильских бизнесменов, входящих в некоммерческое партнёрство «Дом предпринимателей», поставили свои подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с резким ростом тарифов на электроэнергию для юридических лиц. Среди них «Антолл», парк-отель «Лесная», ООО «ТагилХимчистка», салон красоты «Кристина», пиццерия «Ням-Ням», ООО «Аорта». По словам бизнесменов, в счетах за август текущего года тариф увеличился на 27%. Это, по мнению предпринимателей, может крайне негативно сказаться на жизнедеятельности их компаний.
«Предприниматели города возмущены таким беспрецедентным повышением цены на самый дорогой ресурс. В связи с таким резким и для многих неожиданным увеличением тарифов предприятия малого и среднего бизнеса города Нижний Тагил оказались в сложной ситуации, что уже негативно сказывается на их финансовом положении. Наша продукция и услуги становятся более дорогими и менее конкурентоспособными, снижаются объёмы производства, сокращается количество рабочих мест. Но резкое, ничем не оправданное повышение тарифов убивает малый и средний бизнес. Просим вас разобраться в сложившейся ситуации и принять реальные меры для снижения стоимости электроэнергии в Нижнем Тагиле», — говорится в обращении.
В качестве положительного разрешения сложившейся ситуации предприниматели приводят в пример Новоуральск, где тариф был увеличен на 37%, но после вмешательства свердловского губернатора Евгения Куйвашева поставщик ресурса вернул цены на прежний уровень. Поэтому бизнесмены также обратились за помощью к главе региона, а также к депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину.
«Ко мне во время региональной недели обратились представители тагильского малого и среднего бизнеса. Пришли с проблемой, что с 1 июля в Свердловской области повышается тариф на электроэнергию для “МРСК-Урала”, — пояснил парламентарий АН “Между строк”. — РЭК этот тариф утвердила. Тариф повышается для представителей среднего и малого бизнеса более чем на 20%. Бизнесмены этим озабочены, у них были заключены определённые контракты под другие условия. Их беспокоит, что данная ситуация может привести к закрытию предприятий. Безусловно, я взял вопрос на контроль, приехал в Москву, посмотрел материалы, насколько в целом повышаются тарифы по России, и могу констатировать: Свердловская области опять впереди планеты всей, в плохом смысле слова. Сделал запрос в Региональную энергетическую комиссию, чтобы дали обоснование повышения всего тарифа, в частности увеличения сбытовой надбавки в 5 раз. Другие составляющие остались на прежнем уровне. РЭК уже должна реагировать, опыт снижения тарифов у нас есть: общими усилиями мусорный тариф уже снизили. Искренне надеюсь, что в этот раз не придётся прибегать к помощи Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы, но если такая необходимость будет — я готов сделать соответствующие запросы, чтобы проверили законность такого резкого повышения тарифов».