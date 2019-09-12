«Это убивает малый и средний бизнес». Предприниматели Нижнего Тагила пожаловались Владимиру Путину на резкий рост тарифов на электроэнергию

Более 20 тагильских бизнесменов, входящих в некоммерческое партнёрство «Дом предпринимателей», поставили свои подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с резким ростом тарифов на электроэнергию для юридических лиц. Среди них «Антолл», парк-отель «Лесная», ООО «ТагилХимчистка», салон красоты «Кристина», пиццерия «Ням-Ням», ООО «Аорта». По словам бизнесменов, в счетах за август текущего года тариф увеличился на 27%. Это, по мнению предпринимателей, может крайне негативно сказаться на жизнедеятельности их компаний.

«Предприниматели города возмущены таким беспрецедентным повышением цены на самый дорогой ресурс. В связи с таким резким и для многих неожиданным увеличением тарифов предприятия малого и среднего бизнеса города Нижний Тагил оказались в сложной ситуации, что уже негативно сказывается на их финансовом положении. Наша продукция и услуги становятся более дорогими и менее конкурентоспособными, снижаются объёмы производства, сокращается количество рабочих мест. Но резкое, ничем не оправданное повышение тарифов убивает малый и средний бизнес. Просим вас разобраться в сложившейся ситуации и принять реальные меры для снижения стоимости электроэнергии в Нижнем Тагиле», — говорится в обращении.

В качестве положительного разрешения сложившейся ситуации предприниматели приводят в пример Новоуральск, где тариф был увеличен на 37%, но после вмешательства свердловского губернатора Евгения Куйвашева поставщик ресурса вернул цены на прежний уровень. Поэтому бизнесмены также обратились за помощью к главе региона, а также к депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину.