В Нижнем Тагиле жители частного сектора на Старой Гальянке добиваются отмены строительства пожароопасного объекта рядом с их домами

Сегодня, 31 марта, в управлении архитектуры и градостроительства мэрии Нижнего Тагила прошли публичные слушания по проекту строительства компанией «УралСтройСистема» административного здания в частном секторе на Старой Гальянке. Местные жители выступили против стройки, опасаясь за своё имущество.

Земельный участок на улице Рабочей, 85 расположен рядом с Черноисточинским шоссе. Раньше здесь стоял деревянный дом, но позже его снесли. Компания «УралСтройСистема», которая продаёт строительные материалы, планирует построить тут двухэтажный офис и благоустроить территорию вокруг него. На плане застройки, который был представлен на публичных слушаниях, видно, что расстояние от здания до соседних земельных участков составляет всего 1 метр.

Жители соседних домов опасаются, что вместо административного здания у них под окнами построят выставочную площадку, на которой будут продавать строительные пожароопасные материалы.

«Когда они выкупили землю, нам откровенно сказали, что это место будет использовано в качестве выставочной площадки со строительными материалами и срубами», — рассказала АН «Между строк» собственник соседнего участка Алла.

Ширина проезжей части улицы Рабочей — 4,5 метра, на улице нет водоснабжения, отсутствуют противопожарные гидранты и ливневые водопроводы. Собственники смежных участков считают, что в случае пожара на территории торговой компании огонь легко перебросится на их постройки.

В ходе публичных слушаний специалист управления градостроительства пояснила представителю «УралСтройСистемы», что для строительства здания необходимо предусмотреть круговой противопожарный объезд. А из-за ската кровли в сторону соседних участков вода и снег будут попадать к ним на территорию.

«Вам нужно менять местоположение объекта, чтобы смежным землепользователям не создавать неудобство. Технически необходимо предусмотреть подачу воды, водоотвод и противопожарный объезд. Члены комиссии обращают на такое внимание, а также на возражение собственников», — пояснила представитель управления градостроительства.

Директор компании «УралСтройСистема» Антон Скорев рассказал АН «Между строк», что если им не разрешат стройку в том виде, как они запланировали, то придётся пересматривать весь проект.

«Будем пересматривать проект застройки. Там будет только административное здание, вести продажу пока не планирую», — рассказал Скорев АН «Между строк».

Владелец соседнего участка Алла хочет добиться от администрации комплексного рассмотрения проблем улицы. Она не раз обращалась к чиновникам по этому вопросу. Во время личной встречи с ней Владислав Пинаев признался, что жалобы от жителей этой улицы уже поступали и он в курсе проблемы.