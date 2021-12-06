В Нижнем Тагиле жильцы многоквартирного дома больше месяца сидят без газа из-за соседей

Жители нескольких квартир в доме № 38 на Ленинградском проспекте уже месяц живут без газа из-за соседей, к которым не удалось попасть газовщикам для проверки оборудования. Как сообщил АН «Между строк» сын жительницы дома Александр, одна из квартир принадлежит его 68-летней маме, которая является инвалидом второй группы. Ей сложно пользоваться электрической бытовой техникой в силу своего возраста.

«Моя мама привыкла всю жизнь пользоваться газом. Она боится использовать электрический чайник, а как обращаться с мультиваркой, ей сложно уже объяснить из-за возраста», — рассказывает тагильчанин.

Мужчина обращался в управляющую компанию, но там ему посоветовали подать заявление в полицию, что он и сделал.

«Удалось выяснить, что в одной из квартир никто уже пять лет не живёт, во второй живут квартиросъёмщики, а третьему без разницы, есть там газ или нет. В полиции сказали, что занимаются поиском хозяев и когда-нибудь найдут. А толку-то?» — говорит Александр.

Мужчина живёт отдельно от матери и привозит ей готовую еду. Но, по его словам, пенсионерка не разогревает пищу в микроволновке из-за радиации.

«Она недавно купила газовую плиту, но пользоваться ей не может. А теперь ей надо купить ещё и электрическую плиту. Но для бабушки с пенсией 12 тысяч рублей это непосильно», — сообщил мужчина.

Это не единственный случай, когда по вине пропавших соседей жильцы многоквартирных домов остаются без газа. Кому-то везёт, и хозяева квартир находятся очень быстро. Но бывают случаи, когда эта проблема затягивается на несколько недель. АН «Между строк» уже писало разбор, что делать жильцам в таких случаях. В конечном итоге, если собственника не удастся найти, УК или ТСЖ вправе обратиться в суд с целью получения решения о вскрытии квартиры.