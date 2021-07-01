Guide PRO. У нас в доме отключили газ из-за соседей, которых не бывает дома. Что делать?

«А если не будете дома — отключим газ!» Всё чаще в тагильских пабликах можно увидеть посты с жалобой на сотрудников газовых служб, которые отключили газ из-за того, что не смогли попасть в какую-то квартиру. Хорошо, если проблема решится в течение пары дней: собственник помещения быстро найдётся и впустит газовщиков. Но нередки случаи, когда вопрос затягивается на несколько недель. Что делать жильцам в таких случаях — об этом наш новый выпуск Guide PRO.

После проверки газовой службой в нашем подъезде отключили газ

В целях безопасности плановая проверка газового оборудования в МКД проводится не реже чем 1 раз в год. Проверяются как наружные сети, так и внутриквартирное газовое оборудование. Если специалисты зафиксируют падение давления в системе, они вынуждены будут перекрыть весь стояк до выявления и устранения утечки.

Газ отключили, но к вечеру так и не включили. Нужно ли начинать волноваться?

Если в вашем подъезде после проверки отключили газ и к вечеру так и не включили, то, скорее всего, газовщики выявили утечку, но попасть в некоторые квартиры для проверки так и не смогли.

Для уточнения информации можно позвонить в вашу управляющую компанию или ТСЖ. Если там не смогли оперативно и внятно вам ответить, проконсультируйтесь непосредственно в компании «ГАЗЭКС» по телефонам в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 96-06-96, 8 (3435) 96-04-44.

Я всё выяснил: газ отключили из-за соседей, которые здесь практически не появляются. Что теперь?

А теперь самое сложное. Газовые службы обычно стоят на своём до последнего, и пока их специалисты не попадут в нужную квартиру, газ вам с большой долей вероятности не включат. Такая ситуация может длиться месяцами. По закону искать хозяина должна управляющая компания или ТСЖ, но иногда недобросовестные руководители управляшек не спешат выполнять свои обязанности.

И что же нам теперь делать?

Жители вправе написать на имя директора УК или ТСЖ коллективное письмо с просьбой о розыске собственника закрытой квартиры. После чего УК или ТСЖ может обратиться в полицию с просьбой разыскать собственника закрытой квартиры. Если собственник не найден, УК или ТСЖ вправе обратиться в суд с целью получения решения о вскрытии квартиры.

А без участия УК жильцам можно напрямую обратиться в полицию?

Можно. Для этого нужно обратиться к своему участковому с заявлением об установлении хозяина злополучной квартиры. Если сотруднику полиции удастся установить данное лицо, он может лишь рекомендовать собственнику выйти на связь с заявителями. При этом информация о собственнике является конфиденциальной и не может быть предоставлена гражданским лицам.