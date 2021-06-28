В Нижнем Тагиле жильцы многоквартирного дома месяц сидят без газа из-за пропавших соседей

Месяц назад в девятиэтажке на улице Бобкова после проверки по трём стоякам из восьми сотрудники компании «ГАЗЭКС» отключили газ. Причина банальна — газовщики зафиксировали падение давления во время опрессовки, но выявить место утечки не удалось. Как рассказали АН «Между строк» в ресурсоснабжающей организации, чтобы найти и устранить утечку, специалистам для проверки оборудования нужен доступ во все квартиры. Но, как это зачастую бывает, найти всех собственников помещений оказывается проблематично. При этом восстановить подачу газа при наличии утечки невозможно, поскольку это может привести к ЧП.

«После получения доступа и проверки оборудования по двум стоякам подача газа восстановлена 23 июня. Восьмой стояк остаётся отключённым из-за негерметичности и в целях безопасности жителей подъезда и всего дома. Как только доступ в закрытую квартиру сотрудникам газовой службы будет обеспечен, состоится проверка оборудования и устранение неполадок», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе «ГАЗЭКСа».

В компании напомнили, что обязанность по обеспечению доступа, согласно договору, лежит на заказчике, то есть УК или ТСЖ. Если собственник закрытой квартиры долго отсутствует и его местонахождение трудно установить, необходимо обратиться в полицию. Если собственник не найден, УК или ТСЖ вправе обратиться в суд для получения разрешения о вскрытии квартиры.