В Нижнем Тагиле женщина в пьяной ссоре зарезала сожителя 

В Нижнем Тагиле женщина в пьяной ссоре ножом убила сожителя. Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района, трагедия произошла в июле 2021 года в коллективном саду № 3 УВЗ. 38-летняя подсудимая распивала спиртные напитки со своим 44-летним сожителем. В какой-то момент между ними началась ссора. Затем мужчина стал избивать возлюбленную. Во время потасовки женщина схватила нож и нанесла оппоненту колото-резаное ножевое ранение. Мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«10 марта было заседание суда, пока только допросили сестру потерпевшего. Есть ещё свидетели, их опросят на следующем заседании в июне 2022 года», — рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве.