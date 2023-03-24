В Нижнем Тагиле женщина украла у своей родственницы-инвалида 1,3 млн рублей, чтобы погасить кредиты

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летней женщины, укравшей у своей родственницы-инвалида с ДЦП 1,3 млн рублей. Как рассказали ИА «Все новости» в Тагилстроевской прокуратуре, подозреваемая ранее имела проблемы с законом и, узнав, что её 45-летняя подопечная хранит большую сумму на счёте, решила украсть деньги и таким образом закрыть свои кредиты.

В декабре 2022 года тагильчанка установила на смартфон приложение банка и ввела данные карты пострадавшей. Обвиняемая успела вывести со счёта 1,3 млн рублей. В феврале пропажу средств обнаружили близкие родственники женщины-инвалида и обратились в прокуратуру.

На обвиняемую завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере 1 млн рублей. Похищенные деньги тоже предстоит вернуть родственнице.