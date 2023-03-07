В Нижнем Тагиле женщина сбила 12-летнего подростка

Сегодня, 7 марта, около 14:00 в Нижнем Тагиле у дома № 21в на улице Проезжей произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, 30-летняя женщина за рулём Mazda, двигаясь в сторону улицы Боровой, сбила 12-летнего подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ребёнка госпитализировали.

В результате происшествия медики диагностировали у пострадавшего ушиб левого коленного сустава. Мальчик был отпущен домой. Инспекторы ГИБДД установили, что автоледи с 11-летним стажем вождения категории В за нарушение ПДД в 2023 году к административной ответственности не привлекалась. На момент аварии была в трезвом состоянии.

Водитель пояснила, что ехала со скоростью 40 км/ч и, увидев ребёнка, который хочет перебежать дорогу, начала притормаживать. Подросток посмотрел направо и, не посмотрев налево, неожиданно начал перебегать проезжую часть, поэтому столкновения избежать не удалось. Сам пострадавший рассказал, что возвращался домой со школьного концерта, а пешеходного перехода поблизости не было. Перед выходом на проезжую часть он посмотрел по сторонам и начал переходить дорогу, но автомобиль не увидел.

В Госавтоинспекции напоминают, что родители должны контролировать досуг своих детей и регулярно беседовать с ними о правилах безопасного поведения на дорогах. Водители в свою очередь должны быть внимательными на дороге.