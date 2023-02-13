В Нижнем Тагиле женщина перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей

54-летняя жительница Нижнего Тагила перечислила на счета телефонных мошенников почти 400 тысяч рублей, думая, что таким образом защитит свои сбережения. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пострадавшую обманули, сообщив, что неизвестные от её имени пытаются оформить кредит, и для «достоверности» назвали имена этих мошенников.

Сначала по телефону с тагильчанкой общался лжеследователь, который, убедив женщину в подлинности ситуации, предупредил, что в ближайшее время с ней свяжется консультант по фамилии Смирнова и подскажет порядок дальнейших действий.

«Неудивительно, что вышедшая на связь Смирнова настоятельно рекомендовала потерпевшей самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на “безопасный счёт”. По указанию звонившей тагильчанка пришла в банк на проспекте Ленина, где оформила кредит на 270 тысяч, а потом поехала в торговый центр, где через банкомат внесла всю сумму на счёт, который ей продиктовали», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Затем с пострадавшей вновь связалась оператор, сообщила, что отправленные деньги на счёт не поступили, и попросила повторно осуществить перевод. Тогда тагильчанка обратилась за помощью к сыну и, не рассказав ему, зачем ей в срочном порядке понадобились деньги, попросила занять 110 тысяч рублей. После повторного перевода женщина ждала подтверждения операции, но сотрудница Смирнова ей так и не позвонила.

По данному факту в отделе полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года тагильчане подобным образом перевели мошенникам более 15 млн рублей, поддавшись на телефонные уловки и манипуляции. Сотрудники полиции напоминают, что нужно критически относиться к подобным заявлениям со стороны незнакомцев. Не переводить свои деньги на «безопасные» или «резервные» счета. После звонков от лжесотрудников банка и мнимых следователей не совершать платежи на эмоциях и страхе, а сразу обращаться в ближайший офис кредитного учреждения или набирать телефон 02.