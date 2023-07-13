В Нижнем Тагиле женщина, осуждённая на исправительные работы, вернула найденную банковскую карту

В начале июля 2023 осуждённая, отбывающая наказание в исправительном центре при ИК-6 Нижнего Тагила, возвращалась с работы и заметила на дороге утерянную банковскую карту. Женщина сразу же приняла решение отнести находку в ближайшее отделение банка, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве отмечают, что подобные случаи не редкость. Осуждённые женщины не раз приходили на помощь людям, которые оказались в непростой ситуации.

Например, другая осуждённая, работающая кондуктором в трамвае № 12, вернула деньги забывчивой пенсионерке. Ранее ещё одна осуждённая, также работающая кондуктором, помогла заблудившемуся 6-летнему мальчику найти его родителей. Ребёнок без спроса ушёл гулять со знакомыми и потерялся.

Принудительные исправительные работы используют как альтернативу лишению свободы. В Нижнем Тагиле исправительный центр работает при женской колонии № 6 уже почти три года. Осуждённых привлекают к работе кондукторами в трамваях, дорожными рабочими, швеями, подсобными рабочими. В своём общежитии они самостоятельно обустраивают быт, готовят еду и ночуют. В этот момент в исправительном центре при ИК-6 содержится 67 осуждённых к принудительным работам женщины. Все они официально трудоустроены и характеризуются только положительно.