В Нижнем Тагиле затопленными после затяжных дождей остаются лишь два садовых участка

В Нижнем Тагиле подтопленные из-за затяжных дождей садовые участки и огороды практически полностью освободились от воды. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«За минувшие сутки в окрестностях Нижнего Тагила от паводковых вод освободились ещё 40 огородных участков. Полностью освободились от воды огороды в коллективных садах “Пищевик”, “Надежда”, “Шахтёр”, “Энергетик” и огороды посёлка Евстюниха. В коллективном саду “НТМК-10” вода ушла с четырёх садовых участков. Остаются подтоплены два садовых участка в СНТ “НТМК-10”, освобождение которых от воды прогнозируется в ближайшие дни», — пояснили в ведомстве.

В августе в Нижнем Тагиле из-за непрекращающихся дождей затопило дороги, подвалы домов, кафе, детские сады и поликлиники. Так, например, вода заполнила подвальные помещения нового детского сада на улице Удовенко, который планируется открыть к концу этого года. После сильных дождей её пришлось откачивать из здания при помощи пожарной машины.

Повышение уровня воды фиксировалось во всех водоёмах города, в том числе в реке Тагил. Подтопленными оказались садовые участки КС «Шахтёр», «Энергетик», «Металлист», «Автомобилист-2», «Пищевик», «Рыбак». Некоторым жителям даже пришлось эвакуироваться. Городские службы работали в режиме повышенной готовности.