В Нижнем Тагиле застрявшую в оконной решётке 6-летнюю девочку вернули родителям

Органы опеки вернули родителям шестилетнюю девочку, которая в ночь на 12 февраля застряла в оконной решётке на первом этаже жилого дома. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мама забрала дочь из реабилитационного центра накануне вечером.

«С мамой провели профилактическую беседу, семья теперь будет наблюдаться в органах опеки, родителям будет уделяться пристальное внимание со стороны ПДН. В свою очередь инспекторы отдела по делам несовершеннолетних напоминают родителям, что нужно быть внимательными к своим детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра», — говорят в полиции.

Напомним, около 3:00 12 февраля жильцы дома № 17 по улице Ермака увидели, как маленькая девочка застряла в оконной решётке при попытке выбраться из квартиры. На помощь ребёнку пришёл молодой человек, который залез на оконный отлив и вытащил девочку на улицу. После спасения инспекторы ПДН передали ребёнка в реабилитационный центр. 29-летняя мама девочки позвонила в полицию только утром. На родителей девочки составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».