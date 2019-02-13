В Нижнем Тагиле 6-летняя девочка застряла в оконной решётке, оставшись ночью одна в квартире (ВИДЕО СПАСЕНИЯ)

Жильцы дома № 17 по улице Ермака в Нижнем Тагиле стали свидетелями спасения шестилетней девочки, которая застряла в оконной решётке, пытаясь выбраться на улицу. Инцидент произошёл в ночь на 12 февраля. Процесс освобождения ребёнка сняли на видео жители дома. На записи видно, как мужчина пытается вытащить застрявшего ребёнка. Позже подъезжает полицейский УАЗ.

«Услышали, как кричит девочка. Родители оставили ребёнка одного дома на два дня. Вышли и увидели, что девочка застряла посреди решёток, азербайджанский парень достал её. Когда полиция приехала, пришлось её доставать через решётки, чтобы предоставить полиции», — пишет в соцсетях автор видео Мая Набиева.

По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», около 3:00 в полицию поступило сообщение о том, что в оконной решётке на первом этаже застряла маленькая девочка. На место выехала группа немедленного реагирования ОП № 16.

«Когда полицейские приехали на указанный адрес, то увидели, что молодой парень пытается достать эту девочку. Поскольку окна находились высоко, то сотрудники полиции попытались подогнать автомобиль поближе к стене, но по определённым причинам этого сделать не удалось, поэтому полицейские страховали парня. После того как ребёнка удалось освободить, инспектор ПДН принял решение поместить девочку в социально-реабилитационный центр, поскольку родителей в это время в квартире не было», — пояснили в полиции.

В 6 утра 12 февраля в полицию обратилась 29-летняя женщина, которая заявила, что у неё пропал ребёнок. Выяснилось, что заявительница приходится матерью освобождённой девочке.

«Женщина рассказала, что накануне вечером к ней в гости пришла подруга и поскольку дочь уже спала, а супруг был на работе, то они решили дойти до ближайшего магазина, а когда вернулись, то увидели, что ребёнка дома нет. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала, но теперь родители будут поставлены на учёт в ПДН», — заявили в пресс-группе.

На родителей девочки составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию»). Решение о возвращении ребёнка в семью будет принято органами опеки.