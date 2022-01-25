В Нижнем Тагиле зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом — 226 человек

Сегодня, 25 января, в Нижнем Тагиле установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора Свердловской области, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано 226 заболевших. Это на 29,2% выше, чем 24 января, когда было выявлено 160 случаев заражения. Всего в области за сегодня выявлено 1096 случаев заражения, сообщает телеграм-канал оперштаба по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерло 20 человек, всего — 9926 смертельных случаев. На данный момент в ковидных госпиталях в тяжёлом состоянии находится 334 человека, 176 — в реанимации, 132 подключены к аппаратам ИВЛ. Сегодня было выписано 879 человек, общее число выписанных за всё время составляет 187 419 человек.

В целом по России наблюдается подъём заболеваемости ковидом, связанный с распространением нового штамма «омикрон». По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, большая часть пациентов переносит заболевание амбулаторно.

Напомним, с 20 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа на любое развлекательное мероприятие, а также в кафе, кинотеатры и ТЦ. Сертификат о вакцинации теперь спрашивают только в госорганах Свердловской области и органах местного самоуправления.

В Свердловской области в ближайшее время начнётся прививочная кампания для подростков. Вакцина «Спутник М» уже поступила в регион, сообщили в оперштабе. Власти отмечают, что вакцинация детей будет проводиться исключительно с согласия родителей.