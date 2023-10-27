В Нижнем Тагиле закупят жильё для 11 детей-сирот

Накануне Фонд жилищного строительства Свердловской области разместил 11 тендеров на закупку квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле. Аукционы размещены на сайте госзакупок. Начальная цена каждого тендера составляет 2 млн 595 тысяч рублей.

Согласно опубликованной документации, каждый ребёнок получит квартиру площадью не менее 33 м², отвечающую всем требованиям для комфортного проживания: жилое помещение должно иметь окна и двери, проведённые электричество и канализацию, кухонную плиту, ванную или душевую кабину, раковины, батареи и полотенцесушитель. Жилплощадь должна соответствовать санитарным нормам и не требовать капитального ремонта.

Приобретение жилья проводится в рамках региональной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года». Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 ноября 2023 года.