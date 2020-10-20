В Нижнем Тагиле закроют детский сад № 170 на карантин из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса полностью закроют на карантин детский сад № 170 на Вые. Об этом АН «Между строк» сообщили родители детей, которые ходят в дошкольное учреждение. Детский сад не будет работать до 29 октября.

«Около недели назад был выявлен первый заболевший коронавирусом. Заболел один из сотрудников. Тогда в детском садике тоже ввели карантин, но детей при этом продолжали принимать. Был особый пропускной режим. Все дети с утра проходили проверку в медкабинете. Врач смотрел, есть ли у ребёнка температура, его общее состояние. Мы на всякий случай забрали ребёнка домой. Сегодня нам позвонили из детского сада и сказали, что детей пока вообще не будут принимать. Якобы коронавирус подтверждён уже у двоих», – рассказали агентству родители.

В пресс-службе тагильской мэрии сообщили, что детский сад № 170 закрыт на несколько дней «в связи с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по причине повышенного уровня заболеваемости ОРВИ».

По данным управления образования Нижнего Тагила, на 20 октября в школах города из-за ОРВИ закрыто на карантин уже 19 классов в 11 школах. Как возможно контактные по коронавирусу, переведены на дистанционное обучение 57 классов в 27 школах. В 30 детских садах закрыли 40 групп из-за ОРВИ. Из-за COVID-19 прикрыли группы уже в 11 дошкольных учреждениях.

Ранее стало известно, что в тагильских школах начали вводить обязательный масочный режим для учеников.