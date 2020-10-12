«Дети задыхаются, зачем так издеваться?» Из-за роста заболеваемости коронавирусом в школах Нижнего Тагила начали вводить масочный режим для учеников

В тагильских школах начали вводить обязательный масочный режим для учеников. Об этом АН «Между строк» рассказали родители учащихся школы № 44, а также сами подростки. Масочный режим был введён в образовательном учреждении с понедельника, 12 октября.

«Уважаемые родители! В связи с тем, что среди учителей подтверждён случай заболевания COVID-19, ужесточены карантинные меры. Дети обязаны носить маски с 12 октября в школе, соблюдать противоэпидемиологические меры», — сообщили родителям учеников.

Родители и сами учащиеся оказались не в восторге от ужесточения мер по предупреждению распространения коронавируса. Детям тяжело сидеть в течение всего учебного дня в масках. Кроме того, никто не следит за тем, чтобы средства индивидуальной защиты менялись или обрабатывались каждые два-три часа.

«В 44-й школе заставляют детей на уроках и переменах находиться в масках с понедельника, разве это законно?! Дети позадыхаются в этих масках. Взрослые, которые принимают эти законы, попробовали бы сами посидеть в замкнутом пространстве, где 25–30 человек на 40 квадратных метров, в этих масках по полдня. Им хорошо будет? Зачем так издеваться над детьми?» — возмущаются родители.

«В маске очень сложно ходить практически весь день, — признаётся ученица школы № 44. — В классе душно, потому что одноклассники бесятся. На физкультуре её просто невозможно носить, потому что ты бегаешь, прыгаешь. У нас уроки начинаются в час, а заканчиваются в пять-шесть часов. В маске жарко и натирает уши с носом. Ну и, конечно, никто не следит за тем, чтобы маску меняли каждые два часа. Им важно, чтобы мы просто были в масках».

В пресс-службе тагильской мэрии агентству сообщили, что масочный режим вводят в тех школах, где были выявлены случаи заболевания COVID-19.

«В связи с эпидемической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, для обеспечения безопасности детей в школах области действует алгоритм, утверждённый региональным оперативным штабом и согласованный с Роспотребнадзором. Администрация школы действует в соответствии с данным алгоритмом. Масочный режим необходим для обеспечения безопасности и защиты детей. Маски могут быть использованы одноразовые и многоразовые. Задача родителей и педагогов — объяснить детям, как нужно правильно носить маски и как их утилизировать», — отметили в управлении образования Нижнего Тагила.

На 12 октября закрыты на карантин из-за ОРВИ уже 10 классов в шести школах Нижнего Тагила. Из-за контактов с больными COVID-19 в режим дистанционного обучения переведены 57 классов в 20 общеобразовательных учреждениях. В девяти детских садах из-за ОРВИ закрыто 10 групп. Как возможно контактные по COVID-19 сейчас распущены ещё девять групп.

Напомним, для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах города организовали разные входы для учеников с обязательной термометрией, а также обработкой рук с использованием антисептиков. В школе № 100 даже установили тепловизор. Для разведения потоков школьников в каждом образовательном учреждении разработано новое расписание — дети в разное время посещают столовую и выходят в коридоры во время перемен. За классами закреплены отдельные учебные кабинеты. Но пандемия коронавируса пока не уходит из Свердловской области. Несмотря на многочисленные меры профилактики, во многих школах Нижнего Тагила еженедельно выявляют заболевших коронавирусной инфекцией.