В Нижнем Тагиле закончилась эпопея с похождениями самостоятельных поросят, которые гуляли по ГГМ больше двух недель (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле закончилась эпопея с похождениями самостоятельных поросят, которые гуляли больше двух недель по ГГМ. Об этом АН «Между строк» рассказали в администрации Тагилстроевского района.

«Официально обращений в администрацию Тагилстроевского района не поступало. Информацию мы получили из соцсетей. Свиньи проживали в одном из домов на улице 1 Мая. На протяжении 10 дней мы пытались связаться с хозяевами этих животных, но безрезультатно. Вчера хозяйка вышла на связь и пояснила, что не желает их содержать, так как занята работой, и пообещала их продать. У неё было порядка 12 свиней, осталось пять. Они оставались без присмотра, неоднократно повреждали забор и самостоятельно выходили, в этот раз гуляли очень долго, но хозяйка их вернула», — сообщила АН «Между строк» глава администрации района Оксана Першина.

Материал проверки по обращению администрации Тагилстроевского района находится в отделе полиции № 20. Хозяйке свиней грозит штраф.

Напомним, самостоятельные поросята стали своеобразным мемом для жителей Нижнего Тагила. Группу животных (до пяти особей) разного возраста замечали и у школы № 100, и в районе детского сада, и на Муринских прудах. Впервые семью «фунтиков» заметили утром 16 июня. Животные не проявляли агрессии и спокойно терпели присутствие людей рядом с собой.