В Нижнем Тагиле задержанным на «прогулке» 31 января выписали штрафы по 10 тысяч рублей

Сегодня, 1 февраля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел 14 административных дел, связанных с задержаниями во время «прогулки» 31 января.

Как рассказал АН «Между строк» один из задержанных, всем выписали штраф в размере 10 тысяч рублей за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Альтернативу в виде исправительных работ задержанным не предлагали. Рассмотрение двух дел перенесено на другие даты.

Многие участники акции посчитали задержания необоснованными.

«Я был на шествии без плакатов, ничего не выкрикивал, никаких призывов или лозунгов. Просто постоял в центре хоровода с ёршиком. Как только хоровод распустился, меня тут же под руки повели к автозаку, который увёз меня в 16-е отделение полиции, где на меня составили административный протокол и назначили суд», — рассказал задержанный Максим Емельянов.

Многие задержанные надеются, что оплатить штраф им поможет Фонд борьбы с коррупцией*.

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