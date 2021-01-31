Людей меньше, задержаний больше. Как проходила вторая в Нижнем Тагиле «прогулка» в поддержку Алексея Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Нижнем Тагиле 31 января во второй раз прошла «прогулка» в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Несмотря на то, что гуляющих сегодня было значительно меньше, чем 23 января (журналисты АН «Между строк» насчитали 150 человек), сотрудники полиции активно задерживали тагильчан. В основном правоохранительные органы обращали внимание на тех, кто ходил с плакатами или туалетными ёршиками. Некоторых, правда, отпускали почти сразу без составления протоколов. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о количестве задержанных пока не предоставляют. О том, что ещё происходило во время акции, мы подробно рассказывали в онлайне, а в это время наши фотокорреспонденты запечатлели самые яркие моменты «прогулки» в Нижнем Тагиле.