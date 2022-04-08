В Нижнем Тагиле задержан 19-летний неонацист, разместивший фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка» (ВИДЕО)

В начале апреля в Нижнем Тагиле был задержан 19-летний молодой человек, разместивший портрет Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка» в 2020 году. Как сообщает издание 66.ru, по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» злоумышленнику грозило до трёх лет тюрьмы, но тагильчанин избежит наказания, поскольку на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия. Молодого человека отпустили, но прежде он принёс извинения на камеру.

«Искренне прошу прощения за свой поступок. Я осознаю, что сделал, что я задел этим поступком очень многих людей, возможно, тех, кто непосредственно участвовал в войне, или их родственников. Ещё раз хочу принести искренние извинения, я осознаю, насколько ужасный поступок я совершил, выставив фотографию Гитлера 13 марта в 2020 году на сайте “Бессмертного полка”. Получается, этим я задел чувства людей, как мне сказали. Ещё раз хочу принести искренние извинения», — говорит юноша в своём видеообращении.

По данным 66.ru, в деле может появиться второй фигурант. В ходе расследования уже проведено несколько обысков. Длительность расследования правоохранители объясняют тем, что злоумышленники использовали фейковые аккаунты и подменяли IP-адреса.

Напомним, акция «Бессмертный полк» в 2020 году проводилась онлайн в связи с пандемией. В мае 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма из-за загрузки фотографий Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на сайт «Бессмертного полка», о чём ведомство сообщило на своём сайте.

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