Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдёт в этом году в режиме онлайн

Акция «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на представителей движения «Волонтёры Победы» пишет ТАСС.
«В этом году 9 мая акция пройдёт в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России"», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сейчас создаётся единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции.
«Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнёрских площадок: сайте "Бессмертного полка России", сайте проекта "Банк памяти", а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники"», — говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе уточнили, что с 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи.
«"Волонтёры Победы" ежегодно помогают в проведении акции "Бессмертный полк". И в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, мы не останемся в стороне. В это воскресенье уже стартовало обучение волонтёров акции "Бессмертный полк — онлайн". В рамках него активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом "Банк памяти". В ближайшие дни добровольцы также смогут углубиться и в изучение истории Великой Отечественной войны, пройдя специальный курс на платформе SkillCup», — рассказала руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Фотографии, которые будут загружены на платформу интернет-акции «Бессмертный полк — онлайн», пройдут модерацию перед публикацией на сайте, заявил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.
«Сами понимаете, не хотелось бы, чтобы среди портретов героев, среди лиц ветеранов войны попались какие-то глупые бессмысленные образы, какие-то картинки, которые недостойны <…>. Поэтому, естественно, с небольшой задержкой эти материалы будут поступать на платформу и в эфир "Бессмертного полка — онлайн"», — сказал Хуторской.