Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдёт в этом году в режиме онлайн

Акция «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на представителей движения «Волонтёры Победы» пишет ТАСС.

«В этом году 9 мая акция пройдёт в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас создаётся единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции.

«Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнёрских площадок: сайте "Бессмертного полка России", сайте проекта "Банк памяти", а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники"», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе уточнили, что с 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи.

«"Волонтёры Победы" ежегодно помогают в проведении акции "Бессмертный полк". И в этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране, мы не останемся в стороне. В это воскресенье уже стартовало обучение волонтёров акции "Бессмертный полк — онлайн". В рамках него активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом "Банк памяти". В ближайшие дни добровольцы также смогут углубиться и в изучение истории Великой Отечественной войны, пройдя специальный курс на платформе SkillCup», — рассказала руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Фотографии, которые будут загружены на платформу интернет-акции «Бессмертный полк — онлайн», пройдут модерацию перед публикацией на сайте, заявил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.