СК возбудил дело из-за портретов Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК) из-за загрузки фотографий Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на сайт «Бессмертного полка», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, злоумышленники «с целью одобрения нацистских преступлений» в разное время опубликовали фотографии Гитлера и Гиммлера, указав, что это участники ВОВ Гитле Адоль Алоисо и полковник Василий Алексеев. Следствие пытается установить причастных, сотрудники СК также обещают проверить «иные попытки размещения недостоверного контента» в рамках «Бессмертного полка».

Ранее, 10 мая, координатор «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону пожаловался, что кто-то опубликовал на сайте движения фотографию Генриха Гиммлера. Он также рассказал, что у них пытались опубликовать фото Гитлера и «прочих палачей». Позже организаторы акции заявили, что установили IP-адреса тех, кто отправлял фотографии офицеров вермахта, и передали их СК.