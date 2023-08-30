В Нижнем Тагиле задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в распространении наркотиков

В Нижнем Тагиле в съёмной квартире на Вагонке был задержан 32-летний житель Санкт-Петербурга по подозрению в распространении наркотиков. У оперативников была информация, что мужчина приехал в Нижний Тагил с намерением создания тайников с запрещённым веществом.

При осмотре квартиры на кухне были обнаружены разнообразные стеклянные трубки и колбы, которыми пользуются наркозависимые. Также в пачке из-под сигарет был найден полимерный пакетик с остатками вещества, на холодильнике в полиэтиленовом пакете были упакованы электронные весы и несколько свёртков, обмотанных изолентой.

В присутствии понятых и хозяйки квартиры сотрудники полиции провели тщательный осмотр и зафиксировали все вещественные доказательства. Среди вещей, которые семейство не успело распаковать, полицейские обнаружили небольшой чёрный рюкзачок. В нём была упакована картонная коробка, в которой также находились стеклянные трубки, пакетики зип-лок, содержимым которых оказались характерные свёртки, обмотанные чёрной и синей изолентой, и несколько небольших пакетиков с белым порошкообразным веществом.

Ещё один полимерный пакет, в котором лежали несколько серых комков, оперативники извлекли из нарукавного кармана камуфляжной куртки мужчины. Пластилиновые комочки в виде всё тех же изоляционных свёртков содержали внутри вещества. Подозреваемый признался сотрудникам полиции, что случайно придумал такое ноу-хау, когда под рукой оказался пластилин.

Всего у мужчины, подозреваемого в сбыте наркотических средств, правоохранители изъяли более 50 граммов запрещённого вещества. Результат его освидетельствования на предмет употребления наркотиков оказался положительным.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.