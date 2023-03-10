В Нижнем Тагиле задержали наркоплантатора

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотических веществ совместно с инспекторами ГИБДД Нижнего Тагила задержали двух мужчин 43 и 46 лет, подозреваемых в хранении и распространении запрещённых веществ. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сначала в ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след 43-летнего местного жителя. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления, связанные с незаконным хранением и сбытом наркотиков, а также за организацию наркопритона.

Машину подозреваемого сотрудники ГИБДД остановили на Кушвинском тракте. При осмотре салона на переднем пассажирском сиденье было обнаружено 7 граммов марихуаны. По словам мужчины, наркотическое вещество он приобрёл для личного употребления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта).

Продолжая оперативные мероприятия, сыщики установили слежку за автомобилем 46-летнего жителя Ленинского района, подозреваемого в криминальной деятельности. В салоне авто была обнаружена небольшая металлическая банка, внутри которой находился каннабис. При осмотре по месту жительства задержанного в посёлке Евстюниха в небольшом подвальном помещении были обнаружены горшки с кустами конопли. Правоохранители насчитали 23 куста, ещё в 12 горшках были пророщенные растения. В подвале была оборудована специальная система освещения, вентиляции и сушильный шкаф.

Все вещественные доказательства преступной деятельности тагильчанина в присутствии понятых были изъяты сотрудниками следственно-оперативной группы и направлены на исследования. По результатам проведённых мероприятий из незаконного оборота было изъято более килограмма марихуаны.

В отношении подозреваемого 46-летнего жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в значительном размере. Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Суд принял решение отпустить задержанного под подписку о невыезде.