В Нижнем Тагиле задержали напавшего с ножом на двух женщин рецидивиста

В Нижнем Тагиле задержали напавшего с ножом на двух женщин 40-летнего местного жителя. Преступление было совершено 26 сентября в Верхней Салде. Как сообщает Vsalde.ru, в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в одной из квартир неизвестный напал с ножом на двух женщин и скрылся. В результате одна из пострадавших получила серьёзные травмы.

«ЧП произошло 26 сентября. Рецидивист, освободившийся из мест лишения свободы в ноябре 2017 года из ИК-12, имеет ряд судимостей, в том числе за убийство, разбой и изнасилование. Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому даже в один магазин дважды не заходил. Взяли беглеца в одной из квартир по улице Ватутина в Нижнем Тагиле, где пытался “залечь на дно” у знакомой женщины. Несмотря на то, что при задержании он оказал сопротивление, вновь ретироваться ему не удалось. Сейчас он “отдыхает” в камере», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент тагильчанин находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции данной статьи подразумевают наказание до 10 лет лишения свободы.