В Нижнем Тагиле задержали 19-летнего афериста, обманывающего пенсионеров

Полиция Нижнего Тагила задержала 19-летнего афериста из Екатеринбурга, который обманывал пожилых людей. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, безработный житель Екатеринбурга подозревается в совершении как минимум трёх фактов обмана пожилых женщин, у которых было похищено около 1 млн рублей.

При задержании оперуполномоченные обнаружили и изъяли у молодого человека украденные средства, остальную сумму он успел перевести организаторам криминальной схемы. Задержанный рассказал, что в одном из мессенджеров состоял в группе с предложениями о нелегальной работе курьером. Начав переписку с неизвестным, он ознакомился с условиями труда и дал своё согласие. Затем получил задание приехать в Нижний Тагил и быть готовым к посещению пенсионеров.

«О своём прибытии в пункт назначения парень тут же проинформировал куратора, которого он, безусловно, не знал и никогда не узнает, который, словно крот, спрятался где-то “за кордоном”. Жертвами мошенника в итоге стали женщины преклонного возраста, проживающие в домах на Липовом тракте, 26, улице Красноармейской, 77 и 143. Одной из потерпевших была 90-летняя бабушка, едва передвигавшаяся по квартире с помощью ходунков. Её сын якобы совершил жуткую аварию. Незваный гость, когда прибыл в жилище, назвался водителем прокуратуры. Когда женщина с трудом направилась за деньгами, у парня внутри даже что-то ёкнуло, о чем он написал “работодателю”: “Она инвалид, так жалко её, жесть”. А в ответ жулику пришло письмо: “Ну, они все такие, помоги ей”. Тот и “помог”, забрав 100 тысяч для “следователя”», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

«В другие дома молодой аферист приходил под видом медработника или работника правоохранительных органов. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции Нижнего Тагила, подозреваемый в неправомерных действиях был задержан. В отношении него следственным подразделением территориального ОВД возбуждено несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ “Мошенничество”. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отметил полковник.

Жертвой аферистов могла стать ещё одна пенсионерка. 83-летней женщине, живущей на улице Новострой, злоумышленники сообщили по телефону, что её соседка попала в беду и ей срочно нужна крупная сумма денег. В последнюю минуту пенсионерка решила позвонить соседке, чтобы удостовериться, нуждается ли она в помощи. Вскоре молодой человек был задержан, до судебного заседания он будет находиться в СИЗО.