В Нижнем Тагиле зачинщика резонансной драки отправили под домашний арест 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила посадил под домашний арест до 6 января мужчину, который сломал нос молодому человеку во время разборок.

Напомним, инцидент произошёл 1 ноября около 07:30. Группа кавказских мужчин напала на сидящих в машине молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Весь конфликт успела заснять девушка, сидящая на водительском кресле. Молодые люди подали заявление в отдел полиции № 18 и распространили видео нападения в социальных сетях. Новость получила широкий отклик общественности, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решение суда не вступило в законную силу.

Полиция установила, что причиной конфликта стала семейно-бытовая ссора. Бывшая сожительница написала заявление на молодого человека в отдел полиции № 18, обвинив его в краже имущества из её квартиры, а позже обратилась за помощью к своим знакомым.