В полиции рассказали подробности резонансного инцидента о нападении на компанию молодых людей группы мужчин кавказкой национальности. Причиной конфликта стала женщина

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции № 18 установили причины конфликта между молодыми людьми и группой мужчин кавказкой национальности.

Напомним, инцидент произошёл 1 ноября около 07:30. Группа мужчин кавказкой национальности напала на сидящих в машине молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Весь конфликт успела заснять девушка, сидящая на водительском кресле. Молодые люди подали заявление в отдел полиции № 18 и распространили видео нападения в социальных сетях.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», полицейские установили, что потерпевший молодой человек был знаком с нападавшими. Мужчины оказались из общей компании друзей бывшей сожительницы пострадавшего. А причиной конфликта стали семейно-бытовые неурядицы между бывшими сожителями.

После расставания 35-летняя женщина написала заявление на молодого человека в отдел полиции № 18, обвинив его в краже имущества из её квартиры, а позже обратилась за помощью к своим знакомым.

«В отделе полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” в ходе проверки по обращению женщины, обвинившей своего бывшего сожителя в краже имущества из её квартиры на улице Красногвардейской, было установлено, что после расставания ранее близкие люди не смогли мирным путём договориться о разделе совместно нажитого имущества. В семейную ссору вовлекли знакомых, с которыми некогда дружили одной компанией», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские установили всех участников конфликта и передали материалы дела в следственные органы для дальнейшего расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Новость получила широкий отклик общественности, накануне делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.