В Нижнем Тагиле СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении группы мужчин кавказкой национальности, напавших на молодых людей 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» в отношении группы мужчин, которые избили двух молодых людей. Инцидент произошёл в Нижнем Тагиле 1 ноября около 07:30. Группа мужчин кавказкой национальности напала на сидящих в машине молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Весь конфликт успела заснять девушка, сидящая на водительском кресле. Молодые люди подали заявление в отдел полиции № 18 и распространили видео нападения в социальных сетях. По версии потерпевшей стороны, конфликт произошёл якобы из-за кражи у нападавших вещи одним из молодых людей.

Сейчас уголовным делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А. Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СК России.