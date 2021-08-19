В Нижнем Тагиле забившего до смерти годовалого сына мужчину приговорили к 9 годам колонии

Сегодня, 19 августа 2021 года, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении местного жителя Алексея Рыкова. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, трагедия произошла 20 августа 2020 года. По версии следствия, в вечернее время Рыков, находясь в своей квартире наедине со своим годовалым сыном, нанёс ему не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее, рукам и ногам. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия в тот же день.

Причиной внезапной агрессии стало то, что во время кормления мальчик уронил на пол соску-бутылочку.

«После этого злоумышленник отнёс ребёнка в другую комнату и скрылся из квартиры. Первой тревогу забила бабушка ребёнка, которой зять должен был привезти внука. Впоследствии обвиняемый был установлен и задержан сотрудниками полиции по горячим следам. В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СУ по Свердловской области.

Суд приговорил Рыкова к 9 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Приговор в законную силу не вступил.