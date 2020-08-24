В Нижнем Тагиле отец-наркоман убил своего полуторагодовалого ребёнка и скрылся

В минувший четверг, 20 августа, в многоквартирном доме по улице Первомайской произошла трагедия. По данным АН «Между строк», неоднократно судимый за наркотики мужчина с силой ударил сзади своего полуторагодовалого ребёнка, который находился в детском стульчике для кормления. От удара ребёнок упал на пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте. Также на теле малыша были обнаружены многочисленные синяки. Осознав произошедшее, мужчина поспешил скрыться с места преступления. Первой тревогу забила бабушка ребёнка, которой зять должен был привезти внука. Женщина позвонила своей дочери, а та — отцу ребёнка. В настоящее время мужчина задержан и помещён под стражу.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в районе Центрального рынка. При себе у мужчины был паспорт, поэтому правоохранители не исключают того, что злоумышленник пытался покинуть город.

В следственном управлении по Ленинскому району Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.