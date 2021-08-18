В Нижнем Тагиле вынесут приговор мужчине, убившему годовалого сына

Завтра, 19 августа, в Ленинском райсуде Нижнего Тагила огласят приговор 37-летнему местному жителю Алексею Р., который обвиняется в избиении до смерти годовалого сына. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 20 августа 2020 года. По версии следствия, мужчина пять раз ударил ребёнка кулаками по голове, а потом бросил тело на диване в гостиной. Причиной внезапной агрессии стало то, что во время кормления мальчик уронил на пол соску-бутылочку. После того как Алексей осознал, что его сын не дышит, он попытался скрыться из города, но был задержан сотрудниками полиции. Известно, что мужчина был ранее судим за кражи и наркотики.

Как пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург», адвокат подсудимого отказался комментировать ход закрытого судебного разбирательства.