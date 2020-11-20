В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 372 новых заболевших, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Диагноз также лабораторно подтверждён у 136 жителей Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42 460.

Состояние 458 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 307 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 208 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1135, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2374. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 376 человек. Общее число выписанных достигло 34 629. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 933.