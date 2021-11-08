В Нижнем Тагиле за пьяную езду задержали подполковника полиции

В выходные в Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД задержали за пьяную езду подполковника полиции. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, ночью 5 ноября на личном автомобиле был задержан начальник службы участковых и ПДН из отдела полиции № 16 с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

В пресс-службе ГУ МВД по свердловской области факт задержания пьяного подполковника подтвердили, отметив, что его уволят по отрицательным мотивам.

«5 ноября текущего года приблизительно в 02:00 наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП № 16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством, двигавшегося по улице Кольцова в своём городе. Должностное лицо находилось без форменного обмундирования на выходном дне. За отказ от медицинского освидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечён к предусмотренной законодательством ответственности, — прокомментировал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. — Борьба с нарушениями служебной дисциплины среди личного состава является одним из важных направлений деятельности в свердловском гарнизоне полиции. Такая задача ставилась всем подразделениям и на праздничные дни».

Отметим, той же ночью за рулём Skoda Karoq за пьяную езду был задержан экс-кандидат в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу от «Российской партии свободы и справедливости» Антон Мятович. Позже мужчина обвинил сотрудников ГИБДД в служебном подлоге и просит провести в их отношении служебную проверку.