В Нижнем Тагиле за пьяную езду задержан экс-кандидат в Госдуму

Экс-кандидат в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу от «Российской партии свободы и справедливости» Антон Мятович может лишиться водительских прав за пьяное вождение. Как сообщают источники АН «Между строк», автомобиль Skoda Karoq с 21-летним политиком за рулём был остановлен экипажем ДПС на Восточном шоссе в ночь на 5 ноября.

«В Нижнем Тагиле в период выходных и праздничных дней проходит рейд “Безопасная дорога”, направленный на выявление водителей в состоянии опьянения и водителей без права управления. В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль Skoda, которым управляет нетрезвый мужчина. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Дзержинском районе. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования на месте отказался. Тогда сотрудники предложили молодому человеку проехать в профильное медучреждение, на что тот согласился, но после всё равно отказался от медосвидетельствования», – рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

На водителя составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Нарушителю грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, выяснилось, что у водителя есть неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Суд назначил ему наказание по ч.1 ст. 20.25 КоАП «Неуплата административного штрафа в срок» в виде суточного ареста.

«Мятович в общении с сотрудниками полиции вёл себя вызывающе. Отказывался садиться в патрульный автомобиль, вызвал сам себе скорую помощь, якобы потому что ему плохо. Но медики отклонений не нашли. Его пассажир также препятствовал инспекторам: долго не выходил из автомобиля, когда прибыл автоэвакуатор, чтобы отвезти машину на штрафстоянку», – говорит собеседник редакции.

Антон Мятович является помощником депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера. Весной этого года молодой человек попал в Молодёжный парламент Свердловской области. В сентябре 2021 года кандидатура Мятовича была выдвинута «Российской партией свободы и справедливости» для участия в выборах депутатов Госдумы в Нижнетагильском одномандатном избирательном округе.