Задержанный по подозрению в пьяном вождении экс-кандидат в Госдуму от Нижнего Тагила Антон Мятович обвинил сотрудников ГИБДД в служебном подлоге (ВИДЕО)

21-летний экс-кандидат в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу от «Российской партии свободы и справедливости» Антон Мятович написал заявление на сотрудников ГИБДД и фельдшера психиатрической больницы № 7, которые его задержали и проводили медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Молодой человек обвиняет полицейских и медиков в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и просит провести в их отношении служебную проверку.

Мятович уверен, что факт его нахождения за рулём в пьяном виде не доказан. В качестве подтверждения своей версии, он предоставил АН «Между строк» видеозапись момента медосвидетельствования в кабинете фельдшера. Антон считает, что алкотестер, которым его проверяли, работал некорректно. На видеозаписи видно, как молодой человек дует (или делает вид, что дует) в прибор, но тот не срабатывает. После нескольких неудачных попыток фельдшер отправляет Мятовича домой.

«Сведения гражданина о том, что сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила неправомерно действовали и превысили свои должностные полномочия, не соответствуют действительности. Наряд ДПС действовал строго в рамках правового поля, в момент проведения областного оперативно-профилактического мероприятия “Безопасная дорога”, – пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В подтверждение данных о том, что водитель отказался от медицинского освидетельствования, в ГИБДД показали фрагмент медицинского заключения.

Напомним, автомобиль Skoda Karoq с начинающим политиком за рулём был остановлен экипажем ДПС на Восточном шоссе в ночь на 5 ноября. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования на месте отказался. Тогда сотрудники предложили молодому человеку проехать в профильное медучреждение.

Антон Мятович является помощником депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера. Весной этого года молодой человек был избран в Молодёжный парламент Свердловской области от Ленинского района Нижнего Тагила. В сентябре 2021 года кандидатура Мятовича была выдвинута «Российской партией свободы и справедливости» для участия в выборах депутатов Госдумы в Нижнетагильском одномандатном избирательном округе.