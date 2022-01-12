В Нижнем Тагиле за пьяную езду лишили прав экс-кандидата в Госдуму

Мировой суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила вынес решение по делу 21-летнего экс-кандидата в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу Антона Мятовича.

Напомним, автомобиль Skoda Karoq с начинающим политиком за рулём был остановлен экипажем ДПС на Восточном шоссе в ночь на 5 ноября. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования на месте отказался. Тогда сотрудники предложили молодому человеку проехать в профильное медучреждение. Но и там водитель не смог (или не захотел) пройти необходимую процедуру.

После этого Мятович написал заявление на сотрудников ГИБДД и фельдшера психиатрической больницы № 7, которые его задержали и проводили медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Молодой человек обвинил полицейских и медиков в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и попросил провести в их отношении служебную проверку.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда, Антона Мятовича лишили права управлять транспортным средством на 1,5 года. Также молодой человек должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило.

Антон Мятович до лета 2021 года являлся помощником депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера. Весной этого года начинающий политик был избран в Молодёжный парламент Свердловской области от Ленинского района Нижнего Тагила. В сентябре 2021 года кандидатура Мятовича была выдвинута «Российской партией свободы и справедливости» для участия в выборах депутатов Госдумы в Нижнетагильском одномандатном избирательном округе.