В Нижнем Тагиле за один день собрали 150 подписей жителей города за возврат прямых выборов мэра

150 подписей за возврат прямых выборов мэра удалось собрать за один день активистам ОД «Тагил за перемены» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в группе общественного движения в соцсети «ВКонтакте». Сбор подписей проходил накануне у автобусной остановки возле Театральной площади. Для этого был установлен специальный передвижной куб.

Сегодня, 4 августа, точка дислокации куба не изменится. Любой житель города, имеющий при себе паспорт, сможет оставить подпись за возврат прямых выборов мэра в центре города с 17:00 до 20:00. В среду, 5 августа, куб переедет на территорию парка Народный. До 10 сентября общественники планируют побывать во всех районах Нижнего Тагила.

Собирать подписи в городе будут до 10 сентября. Чтобы помочь тагильским общественникам со сбором, необходимо обратиться к лидеру ОД «Тагил за перемены» Надежде Журавлёвой.

До 11 сентября в Свердловской области планируется собрать 10 тысяч подписей жителей региона. Это позволит инициативной группе добиться рассмотрения законопроекта о возврате прямых выборов глав свердловских городов в Заксобрании. В Екатеринбурге авторы инициативной группы собрали уже 22% нужных подписей. Координатор штаба Алексея Навального в уральской столице Алексей Гресько отчитался, что в общей копилке сейчас более двух тысячей подписей.

Напомним, сегодня ни в одном муниципалитете региона нет прямых выборов глав — их выбирают депутаты из числа кандидатов, согласованных конкурсной комиссией. Прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле отменили по законопроекту губернатора Евгения Куйвашева после досрочной отставки Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области.