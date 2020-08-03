«Власть должна меняться». В Нижнем Тагиле начался сбор подписей за возврат прямых выборов мэра

Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле начался сбор подписей за возврат прямых выборов мэра. Специальный передвижной куб возле автобусной остановки у Театральной площади установили активисты общественного движения «Тагил за перемены». За несколько первых минут им удалось собрать более 10 подписей. Об этом АН «Между строк» рассказала лидер ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва.

«Большинство людей приходит сюда целенаправленно, видели в соцсетях публикации. Некоторые проходят мимо, потом возвращаются с паспортами. Те, кто далеко проживает от этой точки сбора, говорят, что придут завтра. У нас на этом месте куб будет два дня стоять, то есть сегодня и завтра. Следующим [местом остановки] станет парк “Народный” на Вые. Также в планах Вагонка, Гальянка, Тагилстрой. Вообще мы намерены охватить все районы города», — отметила Надежда Журавлёва.

Сейчас ни в одном муниципалитете региона нет прямых выборов глав — их выбирают депутаты из числа кандидатов, согласованных конкурсной комиссией. Прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле отменили по законопроекту губернатора Евгения Куйвашева после досрочной отставки Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области.

«Власть должна меняться, и выборы должны происходить именно в городе. Должен быть не засланный варяг. Нужно, чтобы мэр чувствовал, что он жил в этом городе до выборов и будет жить в нём после выборов. А не так, чтобы приехал и уехал, это ерунда полная вообще. Только местный мэр должен быть», — высказался тагильчанин Алексей, оставивший свою подпись за возврат прямых выборов мэра.

«Это просто моя гражданская позиция. Я, как неравнодушный житель города, считаю, что мэра должен выбирать народ, как это и раньше было», — отметила участница акции Марина.

В ближайшее время на кубе поменяют баннеры, они будут адаптированы под Нижний Тагил. Собирать подписи в городе будут до 10 сентября. Напомним, всего в Свердловской области необходимо собрать 10 тысяч подписей жителей региона. Это позволит инициативной группе добиться рассмотрения законопроекта о возврате прямых выборов глав свердловских городов в Заксобрании.

«Нам удалось бы собрать гораздо больше подписей, если бы было больше помощников, — призналась Надежда Журавлёва. — Если такие кубы одновременно поставить на нескольких точках, шансы увеличатся. Мы ждём активистов, неравнодушных тагильчан, которые могли бы откликнуться и помочь нам вести этот сбор подписей. Будем рады, если нам помогут, чтобы набрать максимальное количество подписей. На данный момент, насколько мне известно, по области собрано уже более 2,5 тысячи подписей. Старт неплохой. Поэтому, я думаю, мы соберём не 10 тысяч подписей по области, а гораздо больше».

Напомним, в Нижнем Тагиле за сбор подписей в поддержку внесённого в региональное Заксобрание законопроекта о возвращении в Свердловской области прямых выборов отвечает представитель ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва. Кроме того, местные коммунисты собирают подписи за возврат прямых выборов мэра Нижнего Тагила по собственной инициативе.