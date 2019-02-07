В Нижнем Тагиле за неделю зарегистрировано четыре тысячи случаев ОРВИ

В период с 28 января по 3 февраля в Нижнем Тагиле зарегистрировано четыре тысячи случаев ОРВИ, что на 40% выше показателей предыдущей недели. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, болели в основном дети от трёх до шести лет и школьники от семи до четырнадцати лет. За это время лабораторно подтверждено 38 случаев гриппа.

Напомним, в начале текущей недели Роспотребнадзор сообщил о превышении в 43 регионах эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая Свердловскую область. В Нижнем Тагиле из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом учебный процесс приостановили уже в 50 группах детских садов и в 52 классах школ. До пятницы, 8 февраля, не работает гимназия № 86. При этом ещё вчера на карантин были закрыты только 37 групп 20 детских садов и 48 классов 20 школ. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров пояснил, что решение о снятии или расширении ограничительных мер в связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ будет принято в начале следующей недели.